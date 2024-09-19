Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Монеты Польши 1983 года
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Памятные серебряные
Памятные Медно-никелевые
Пробные монеты
500 злотых 1983 MW Пробные XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984 Никель
Средняя цена 100 $
Продажи
0 32
500 злотых 1983 MW Пробные XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984 Серебро
Средняя цена 30 $
Продажи
0 15
500 злотых 1983 MW SW Пробные XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984 Никель
Средняя цена 85 $
Продажи
0 33
500 злотых 1983 MW SW Пробные XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984 Серебро
Средняя цена 35 $
Продажи
1 18
10 злотых 1983 MW Пробные 100 лет со дня смерти Болеслава Пруса Алюминий
Средняя цена 870 $
Продажи
0 8
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