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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1983 года

для обращения

Аверс
Реверс
20 злотых 1983 MW Марцелий Новотко
Средняя цена 50 $
Продажи
0 64
Аверс
Реверс
10 злотых 1983 MW 100 лет со дня смерти Болеслава Пруса
Средняя цена 190 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
5 злотых 1983 MW
Средняя цена 95 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 злотых 1983 MW
Средняя цена 30 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 злотый 1983 MW
Средняя цена 50 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
50 грошей 1983 MW
Средняя цена 50 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
20 грошей 1983 MW
Средняя цена 70 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
10 грошей 1983 MW
Средняя цена 70 $
Продажи
0 9

Памятные серебряные

Аверс
Реверс
1000 злотых 1983 MW Иоанн Павел II Серебро
Средняя цена 25 $
Продажи
2 156
Аверс
Реверс
200 злотых 1983 MW SW Ян III Собеский Серебро
Средняя цена 30 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
100 злотых 1983 MW Медведь Серебро
Средняя цена 150 $
Продажи
0 58

Памятные Медно-никелевые

Аверс
Реверс
50 злотых 1983 MW EO 150 лет Большому театру Медно-никель
Средняя цена 30 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
50 злотых 1983 MW SW Ян III Собеский Медно-никель
Средняя цена 35 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
50 злотых 1983 MW SW Игнаций Лукасевич Медно-никель
Средняя цена 35 $
Продажи
0 8

Пробные монеты

Аверс
Реверс
500 злотых 1983 MW Пробные XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984 Никель
Средняя цена 100 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
500 злотых 1983 MW Пробные XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984 Серебро
Средняя цена 30 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
500 злотых 1983 MW SW Пробные XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984 Никель
Средняя цена 85 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
500 злотых 1983 MW SW Пробные XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984 Серебро
Средняя цена 35 $
Продажи
1 18
Аверс
Реверс
200 злотых 1983 MW SW Пробные Ян III Собеский Никель
Средняя цена 95 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
200 злотых 1983 MW SW Пробные Ян III Собеский Серебро
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
200 злотых 1983 MW EO Пробные 300 лет битве при Вене Никель
Средняя цена 110 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
200 злотых 1983 MW EO Пробные 300 лет битве при Вене Серебро
Средняя цена 70 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
100 злотых 1983 MW Пробные Медведь Никель
Средняя цена 250 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
100 злотых 1983 MW Пробные Медведь Серебро
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
100 злотых 1983 MW Пробные Медведи Никель
Средняя цена 250 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
100 злотых 1983 MW Пробные Медведи Серебро
Средняя цена 110 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
50 злотых 1983 MW SW Пробные Ян III Собеский Никель
Средняя цена 130 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
50 злотых 1983 MW SW Пробные Ян III Собеский Медно-никель
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
50 злотых 1983 MW SW Пробные Игнаций Лукасевич Никель
Средняя цена 90 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
50 злотых 1983 MW SW Пробные Игнаций Лукасевич Медно-никель
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
50 злотых 1983 MW EO Пробные 150 лет Большому театру Никель
Средняя цена 95 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
50 злотых 1983 MW EO Пробные 150 лет Большому театру Медно-никель
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 злотых 1983 MW Пробные 100 лет со дня смерти Болеслава Пруса Алюминий
Средняя цена 870 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
2 злотых 1983 MW Пробные Алюминий
Средняя цена 560 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 злотый 1983 MW Пробный Медно-никель
Средняя цена 300 $
Продажи
0 4
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