20 злотых 1983 года MW "Марцелий Новотко" (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1983 года "Марцелий Новотко" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 493 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 5000 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.

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