Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 1983 года MW "Марцелий Новотко" (Польша, Народная Республика)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10,15 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 152,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 злотых
- Год 1983
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1983 года "Марцелий Новотко" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 493 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 5000 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Karbownik
Дата 27 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 6 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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