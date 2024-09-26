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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 1983 года MW "Марцелий Новотко" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 20 злотых 1983 года MW "Марцелий Новотко" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 злотых 1983 года MW "Марцелий Новотко" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,15 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 152,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1983
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1983 года "Марцелий Новотко" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 493 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 5000 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (3)
Польша 20 злотых 1983 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 20 злотых 1983 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 20 злотых 1983 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 20 злотых 1983 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1983 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша 20 злотых 1983 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 20 злотых 1983 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 20 злотых 1983 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1983 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 20 злотых 1983 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Польша 20 злотых 1983 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 20 злотых 1983 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1983 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Karbownik - February 27, 2024
Польша 20 злотых 1983 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Karbownik - February 27, 2024
Продавец Karbownik
Дата 27 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1983 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 20 злотых 1983 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1983 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Numis Poland - December 6, 2023
Польша 20 злотых 1983 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Numis Poland - December 6, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 6 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1983 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша 20 злотых 1983 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1983 MW "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 20 злотых 1983 MW "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1983 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 20 злотых 1983 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1983 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша 20 злотых 1983 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 20 злотых 1983 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша 20 злотых 1983 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 20 злотых 1983 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша 20 злотых 1983 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 20 злотых 1983 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 20 злотых 1983 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 20 злотых 1983 MW "Марцелий Новотко" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 20 злотых 1983 MW "Марцелий Новотко" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Польша 20 злотых 1983 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 20 злотых 1983 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1983 MW "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 20 злотых 1983 MW "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Польша 20 злотых 1983 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20 злотых 1983 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1983 "Марцелий Новотко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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