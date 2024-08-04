2 злотых 1983 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1983 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 434 проданному на аукционе Numis Poland за 220 PLN. Торги состоялись 6 ноября 2021.

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