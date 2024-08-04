Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1983 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 2 злотых 1983 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 2 злотых 1983 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 3,0 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 35,244,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1983
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1983 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 434 проданному на аукционе Numis Poland за 220 PLN. Торги состоялись 6 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (5)
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (1)
  • Numis Poland (1)
Польша 2 злотых 1983 MW на аукционе COINSNET - January 21, 2024
Польша 2 злотых 1983 MW на аукционе COINSNET - January 21, 2024
Продавец COINSNET
Дата 21 января 2024
Сохранность XF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша 2 злотых 1983 MW на аукционе COINSNET - January 21, 2024
Польша 2 злотых 1983 MW на аукционе COINSNET - January 21, 2024
Продавец COINSNET
Дата 21 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша 2 злотых 1983 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 2 злотых 1983 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS68 GCN
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1983 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 2 злотых 1983 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1983 MW на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 2 злотых 1983 MW на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS68 GCN
Цена
Польша 2 злотых 1983 MW на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Польша 2 злотых 1983 MW на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1983 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 2 злотых 1983 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1983 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 2 злотых 1983 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1983 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 2 злотых 1983 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 злотых 1983 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1983 года Все польские монеты польские латунные монеты польские монеты номиналом 2 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск