Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1983 года MW (Польша, Народная Республика)
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1983 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 434 проданному на аукционе Numis Poland за 220 PLN. Торги состоялись 6 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец COINSNET
Дата 21 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS68 GCN
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 злотых 1983 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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