Пробные 50 злотых 1983 года MW EO "150 лет Большому театру". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1983 года "150 лет Большому театру" со знаком MW EO. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 813 проданному на аукционе WDA - MiM за 750 PLN. Торги состоялись 23 октября 2021.

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