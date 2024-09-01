Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 грошей 1983 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 20 грошей 1983 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 грошей 1983 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,0 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 10,041,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 грошей
  • Год 1983
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1983 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 515 проданному на аукционе WDA - MiM за 1500 PLN. Торги состоялись 1 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (6)
  • Niemczyk (3)
  • Numimarket (2)
  • Numis Poland (2)
  • Stary Sklep (3)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (2)
Польша 20 грошей 1983 MW на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 20 грошей 1983 MW на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша 20 грошей 1983 MW на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 20 грошей 1983 MW на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша 20 грошей 1983 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20 грошей 1983 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
Польша 20 грошей 1983 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 20 грошей 1983 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1983 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 20 грошей 1983 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1983 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 20 грошей 1983 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1983 MW на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 20 грошей 1983 MW на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1983 MW на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Польша 20 грошей 1983 MW на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1983 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 20 грошей 1983 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1983 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 20 грошей 1983 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1983 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 20 грошей 1983 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1983 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 20 грошей 1983 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1983 MW на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Польша 20 грошей 1983 MW на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1983 MW на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 20 грошей 1983 MW на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1983 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 20 грошей 1983 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1983 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 20 грошей 1983 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1983 MW на аукционе Numis Poland - November 10, 2018
Польша 20 грошей 1983 MW на аукционе Numis Poland - November 10, 2018
Продавец Numis Poland
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1983 MW на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 20 грошей 1983 MW на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 грошей 1983 MW на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 20 грошей 1983 MW на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 грошей 1983 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1983 года Все польские монеты польские алюминиевые монеты польские монеты номиналом 20 грошей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск