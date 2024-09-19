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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200 злотых 1983 года MW SW "Ян III Собеский". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 200 злотых 1983 года MW SW "Ян III Собеский" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 200 злотых 1983 года MW SW "Ян III Собеский" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 17,2 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1983
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1983 года "Ян III Собеский" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1726 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 585 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 1983 "Ян III Собеский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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