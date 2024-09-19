Пробные 200 злотых 1983 года MW SW "Ян III Собеский". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1983 года "Ян III Собеский" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1726 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 585 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2018.

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