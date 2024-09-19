Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 200 злотых 1983 года MW SW "Ян III Собеский". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 17,2 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 200 злотых
- Год 1983
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1983 года "Ян III Собеский" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1726 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 585 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Bereska (1)
- MARCINIAK (5)
- Niemczyk (19)
- Rzeszowski DA (1)
- Stary Sklep (2)
- Teutoburger (1)
- WCN (1)
- WDA - MiM (1)
- Wu-eL (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 200 злотых 1983 "Ян III Собеский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск