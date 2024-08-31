Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 грошей 1983 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,6 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 39,667,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 грошей
- Год 1983
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1983 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1883 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 685 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Где продать?
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