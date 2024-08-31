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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 грошей 1983 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 50 грошей 1983 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 50 грошей 1983 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 39,667,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1983
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1983 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1883 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 685 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Польша 50 грошей 1983 MW на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 50 грошей 1983 MW на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 45 PLN
Польша 50 грошей 1983 MW на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 50 грошей 1983 MW на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша 50 грошей 1983 MW на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 50 грошей 1983 MW на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 50 грошей 1983 MW на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 50 грошей 1983 MW на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 50 грошей 1983 MW на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша 50 грошей 1983 MW на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1983 MW на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 50 грошей 1983 MW на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 50 грошей 1983 MW на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 50 грошей 1983 MW на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1983 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 50 грошей 1983 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1983 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 50 грошей 1983 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 грошей 1983 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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