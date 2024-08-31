Пробные 100 злотых 1983 года MW "Медведи". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1983 года "Медведи" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2412 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1450 PLN. Торги состоялись 11 декабря 2021.

Сохранность PROOF (16) UNC (6) Сохранность (слабы) PF65 (1) ULTRA CAMEO (1) Сервис NGC (1)

Продавец Все фирмы

Bereska (1)

MARCINIAK (2)

Niemczyk (12)

Numimarket (2)

Stary Sklep (1)

Teutoburger (1)

WCN (1)

WDA - MiM (1)

Wu-eL (1)