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Пробные 100 злотых 1983 года MW "Медведь". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1983 года "Медведь" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62255 проданному на аукционе Heritage Auctions за 153 USD. Торги состоялись 14 мая 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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