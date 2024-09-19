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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1983 года MW "Медведь". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1983 года MW "Медведь" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1983 года MW "Медведь" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 16,8 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1983
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1983 года "Медведь" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62255 проданному на аукционе Heritage Auctions за 153 USD. Торги состоялись 14 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rzeszowski DA (1)
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" (Пробные) на аукционе Heritage - May 14, 2015
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" (Пробные) на аукционе Heritage - May 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 мая 2015
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1983 "Медведь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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