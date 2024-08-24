10 грошей 1983 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1983 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 782 проданному на аукционе WDA - MiM за 1300 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

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