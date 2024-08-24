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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1983 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 грошей 1983 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 грошей 1983 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,7 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 9,600,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1983
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1983 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 782 проданному на аукционе WDA - MiM за 1300 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 грошей 1983 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 10 грошей 1983 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Польша 10 грошей 1983 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 10 грошей 1983 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS66 ANACS
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша 10 грошей 1983 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 грошей 1983 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 PCG
Цена
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Польша 10 грошей 1983 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 грошей 1983 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1983 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 грошей 1983 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1983 MW на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша 10 грошей 1983 MW на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1983 MW на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 10 грошей 1983 MW на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1983 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 10 грошей 1983 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1983 MW на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 10 грошей 1983 MW на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1983 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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