Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1983 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,7 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 9,600,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 грошей
- Год 1983
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1983 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 782 проданному на аукционе WDA - MiM за 1300 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS66 ANACS
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 PCG
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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