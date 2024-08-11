Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 злотых 1983 года MW EO "150 лет Большому театру". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 11,7 гр
- Диаметр 30,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 615,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 злотых
- Год 1983
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1983 года "150 лет Большому театру" со знаком MW EO. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1722 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 300 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 50 злотых 1983 "150 лет Большому театру" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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