50 злотых 1983 года MW EO "150 лет Большому театру". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1983 года "150 лет Большому театру" со знаком MW EO. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1722 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 300 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.

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