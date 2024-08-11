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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 1983 года MW EO "150 лет Большому театру". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - 50 злотых 1983 года MW EO "150 лет Большому театру" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 50 злотых 1983 года MW EO "150 лет Большому театру" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 11,7 гр
  • Диаметр 30,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 615,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1983
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1983 года "150 лет Большому театру" со знаком MW EO. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1722 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 300 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (3)
Польша 50 злотых 1983 MW EO "150 лет Большому театру" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 50 злотых 1983 MW EO "150 лет Большому театру" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 50 злотых 1983 MW EO "150 лет Большому театру" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 50 злотых 1983 MW EO "150 лет Большому театру" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 185 PLN
Польша 50 злотых 1983 MW EO "150 лет Большому театру" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 50 злотых 1983 MW EO "150 лет Большому театру" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1983 MW EO "150 лет Большому театру" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 50 злотых 1983 MW EO "150 лет Большому театру" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1983 MW EO "150 лет Большому театру" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 50 злотых 1983 MW EO "150 лет Большому театру" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1983 MW EO "150 лет Большому театру" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 50 злотых 1983 MW EO "150 лет Большому театру" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Польша 50 злотых 1983 MW EO "150 лет Большому театру" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 50 злотых 1983 MW EO "150 лет Большому театру" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Польша 50 злотых 1983 MW EO "150 лет Большому театру" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 50 злотых 1983 MW EO "150 лет Большому театру" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1983 MW EO "150 лет Большому театру" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 50 злотых 1983 MW EO "150 лет Большому театру" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1983 MW EO "150 лет Большому театру" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 50 злотых 1983 MW EO "150 лет Большому театру" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
Польша 50 злотых 1983 MW EO "150 лет Большому театру" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 50 злотых 1983 MW EO "150 лет Большому театру" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
Польша 50 злотых 1983 MW EO "150 лет Большому театру" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 50 злотых 1983 MW EO "150 лет Большому театру" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1983 MW EO "150 лет Большому театру" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 50 злотых 1983 MW EO "150 лет Большому театру" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1983 MW EO "150 лет Большому театру" на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 50 злотых 1983 MW EO "150 лет Большому театру" на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Польша 50 злотых 1983 MW EO "150 лет Большому театру" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 50 злотых 1983 MW EO "150 лет Большому театру" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 1983 "150 лет Большому театру" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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