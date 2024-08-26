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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1983 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 1 злотый 1983 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 1 злотый 1983 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Bereska Numizmatyka

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,12 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 49,636,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1983
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1983 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1569 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1400 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

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Польша 1 злотый 1983 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 1 злотый 1983 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 1 злотый 1983 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1983 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Польша 1 злотый 1983 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1983 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1983 MW на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 1 злотый 1983 MW на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 1 злотый 1983 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 злотый 1983 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1983 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 злотый 1983 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1983 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 1 злотый 1983 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1983 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 злотый 1983 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1983 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 1 злотый 1983 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1983 MW на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 1 злотый 1983 MW на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Польша 1 злотый 1983 MW на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 1 злотый 1983 MW на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1983 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 1 злотый 1983 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1983 MW на аукционе Numis Poland - October 22, 2023
Польша 1 злотый 1983 MW на аукционе Numis Poland - October 22, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 22 октября 2023
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1983 MW на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 1 злотый 1983 MW на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1983 MW на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 1 злотый 1983 MW на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS66 GCN
Цена
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Польша 1 злотый 1983 MW на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 1 злотый 1983 MW на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1983 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 1 злотый 1983 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1983 MW на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 1 злотый 1983 MW на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1983 MW на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 1 злотый 1983 MW на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1983 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 1 злотый 1983 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1983 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 злотый 1983 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1983 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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