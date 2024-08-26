Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1983 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Bereska Numizmatyka
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 2,12 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 49,636,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1983
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1983 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1569 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1400 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 22 октября 2023
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS66 GCN
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Где продать?
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