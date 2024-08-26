Пробные 500 злотых 1983 года MW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1983 года "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2428 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 400 PLN. Торги состоялись 22 июня 2024.

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