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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 500 злотых 1983 года MW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 500 злотых 1983 года MW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 500 злотых 1983 года MW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 17,6 гр
  • Чистого серебра (0,4244 oz) 13,2 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 6,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 500 злотых
  • Год 1983
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1983 года "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2428 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 400 PLN. Торги состоялись 22 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
  • Stare Monety (2)
  • Stary Sklep (2)
  • WCN (8)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша 500 злотых 1983 MW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 500 злотых 1983 MW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1983 MW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" (Пробные) на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Польша 500 злотых 1983 MW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" (Пробные) на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1983 MW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 500 злотых 1983 MW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1983 MW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 500 злотых 1983 MW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1983 MW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" (Пробные) на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Польша 500 злотых 1983 MW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" (Пробные) на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1983 MW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 500 злотых 1983 MW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1983 MW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" (Пробные) на аукционе Stack's - October 22, 2020
Польша 500 злотых 1983 MW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" (Пробные) на аукционе Stack's - October 22, 2020
Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 500 злотых 1983 "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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