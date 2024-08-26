Пробные 500 злотых 1983 года MW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 17,6 гр
- Чистого серебра (0,4244 oz) 13,2 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 6,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 500 злотых
- Год 1983
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1983 года "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2428 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 400 PLN. Торги состоялись 22 июня 2024.
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