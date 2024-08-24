Пробные 500 злотых 1983 года MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1983 года "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 377565 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 490 PLN. Торги состоялись 12 октября 2023.

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