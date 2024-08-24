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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 500 злотых 1983 года MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 500 злотых 1983 года MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 500 злотых 1983 года MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 17,0 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 500 злотых
  • Год 1983
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1983 года "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 377565 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 490 PLN. Торги состоялись 12 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Niemczyk (11)
  • Numimarket (2)
  • Stary Sklep (1)
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  • Wu-eL (1)
Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 18, 2021
Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 18, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 18 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 500 злотых 1983 "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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