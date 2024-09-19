Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1983 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7,7 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 14,248,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1983
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1983 года "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 503 проданному на аукционе WDA - MiM за 4100 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS68 GCN
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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