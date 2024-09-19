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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1983 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 злотых 1983 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 злотых 1983 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7,7 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 14,248,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1983
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1983 года "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 503 проданному на аукционе WDA - MiM за 4100 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • COINSNET (2)
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  • Niemczyk (3)
  • Numimarket (1)
  • Stary Sklep (2)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (4)
  • Wójcicki (2)
Польша 10 злотых 1983 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 10 злотых 1983 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша 10 злотых 1983 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1983 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Польша 10 злотых 1983 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 10 злотых 1983 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1983 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 10 злотых 1983 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1983 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 10 злотых 1983 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1983 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 10 злотых 1983 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1983 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 злотых 1983 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1983 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Польша 10 злотых 1983 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1983 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 10 злотых 1983 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1983 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 злотых 1983 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1983 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 1983 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS68 GCN
Цена
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Польша 10 злотых 1983 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 10 злотых 1983 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1983 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 10 злотых 1983 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1983 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Польша 10 злотых 1983 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Польша 10 злотых 1983 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 10 злотых 1983 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2002
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1983 "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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