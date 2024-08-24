200 злотых 1983 года MW SW "Ян III Собеский". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1983 года "Ян III Собеский" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62256 проданному на аукционе Heritage Auctions за 129 USD. Торги состоялись 14 мая 2015.

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