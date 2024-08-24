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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 1983 года MW SW "Ян III Собеский". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 200 злотых 1983 года MW SW "Ян III Собеский" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 200 злотых 1983 года MW SW "Ян III Собеский" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 17,6 гр
  • Чистого серебра (0,4244 oz) 13,2 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 11,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1983
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1983 года "Ян III Собеский" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62256 проданному на аукционе Heritage Auctions за 129 USD. Торги состоялись 14 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 135 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе Münzen & Medaillen - January 23, 2024
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе Via - November 6, 2023
Продавец Via
Дата 6 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе Numis Poland - February 18, 2023
Польша 200 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе Numis Poland - February 18, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 1983 "Ян III Собеский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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