Пробные 200 злотых 1983 года MW SW "Ян III Собеский". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1983 года "Ян III Собеский" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 457 проданному на аукционе Stare Monety за 340 PLN. Торги состоялись 9 декабря 2022.

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