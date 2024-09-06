Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 200 злотых 1983 года MW SW "Ян III Собеский". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 17,6 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 200 злотых
- Год 1983
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1983 года "Ян III Собеский" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 457 проданному на аукционе Stare Monety за 340 PLN. Торги состоялись 9 декабря 2022.
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