Пробные 50 злотых 1983 года MW SW "Ян III Собеский". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1983 года "Ян III Собеский" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2927 проданному на аукционе Stary Sklep за 900 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

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