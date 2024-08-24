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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 500 злотых 1983 года MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 500 злотых 1983 года MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 500 злотых 1983 года MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 17,6 гр
  • Чистого серебра (0,4244 oz) 13,2 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 7,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 500 злотых
  • Год 1983
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1983 года "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2427 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 420 PLN. Торги состоялись 22 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Karamitsos (1)
  • Katz (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (2)
  • Stare Monety (1)
  • Stary Sklep (4)
  • WCN (7)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 165 PLN
Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Karamitsos - December 10, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 10 декабря 2023
Сохранность SP67 PCGS
Цена
Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Katz - March 12, 2017
Продавец Katz
Дата 12 марта 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Польша 500 злотых 1983 MW SW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Karamitsos - September 22, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 22 сентября 2024
Сохранность SP67 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 500 злотых 1983 "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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