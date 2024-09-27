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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 1983 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 5 злотых 1983 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 5 злотых 1983 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 5,0 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 30,531,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1983
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1983 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5714 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1900 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stary Sklep (1)
  • Wójcicki (1)
Польша 5 злотых 1983 MW на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша 5 злотых 1983 MW на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша 5 злотых 1983 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 5 злотых 1983 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 5 злотых 1983 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 5 злотых 1983 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1983 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 5 злотых 1983 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1983 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 5 злотых 1983 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1983 MW на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша 5 злотых 1983 MW на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1983 MW на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Польша 5 злотых 1983 MW на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Польша 5 злотых 1983 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 5 злотых 1983 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Польша 5 злотых 1983 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 5 злотых 1983 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1983 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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