Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 1983 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 5,0 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 30,531,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1983
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1983 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5714 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1900 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stary Sklep (1)
- Wójcicki (1)
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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