5 злотых 1983 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1983 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5714 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1900 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.

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