Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 злотых 1983 года MW SW "Ян III Собеский". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 11,7 гр
- Диаметр 30,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 2,576,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 злотых
- Год 1983
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1983 года "Ян III Собеский" со знаком MW SW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 725 проданному на аукционе WDA - MiM за 460 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Продавец COINSNET
Дата 21 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS68 GCN
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS68 PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 50 злотых 1983 "Ян III Собеский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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