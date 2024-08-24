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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 1983 года MW SW "Ян III Собеский". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - 50 злотых 1983 года MW SW "Ян III Собеский" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 50 злотых 1983 года MW SW "Ян III Собеский" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 11,7 гр
  • Диаметр 30,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 2,576,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1983
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1983 года "Ян III Собеский" со знаком MW SW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 725 проданному на аукционе WDA - MiM за 460 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (5)
  • Niemczyk (4)
  • Numis Poland (1)
  • Russiancoin (2)
  • Stary Sklep (1)
  • WDA - MiM (4)
  • Wójcicki (3)
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе COINSNET - January 21, 2024
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе COINSNET - January 21, 2024
Продавец COINSNET
Дата 21 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 50 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 50 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS68 GCN
Цена
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Польша 50 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS68 GCN
Цена
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 50 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS68 PCGS
Цена
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Польша 50 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 50 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 50 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе Numis Poland - November 10, 2018
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Ян III Собеский" на аукционе Numis Poland - November 10, 2018
Продавец Numis Poland
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 50 злотых 1983 "Ян III Собеский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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