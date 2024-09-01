100 злотых 1983 года MW "Медведь". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1983 года "Медведь" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 804 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1300 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.

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