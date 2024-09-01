Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 1983 года MW "Медведь". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Numis Poland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 8,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1983
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (58)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1983 года "Медведь" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 804 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1300 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 180 USD
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 610 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 июня 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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