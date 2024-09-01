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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 1983 года MW "Медведь". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 100 злотых 1983 года MW "Медведь" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 100 злотых 1983 года MW "Медведь" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Numis Poland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 8,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1983
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (58)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1983 года "Медведь" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 804 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1300 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 180 USD
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 610 PLN
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" на аукционе Numis Poland - June 7, 2023
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" на аукционе Numis Poland - June 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 июня 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1983 "Медведь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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