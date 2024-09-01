Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 1983 года MW SW "Игнаций Лукасевич". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - 50 злотых 1983 года MW SW "Игнаций Лукасевич" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 50 злотых 1983 года MW SW "Игнаций Лукасевич" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 11,7 гр
  • Диаметр 30,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 612,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1983
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1983 года "Игнаций Лукасевич" со знаком MW SW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3443 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 300 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (2)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (2)
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 20 PLN
Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 50 злотых 1983 MW SW "Игнаций Лукасевич" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50 злотых 1983 "Игнаций Лукасевич" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1983 года Все польские монеты польские медно-никелевые монеты польские монеты номиналом 50 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск