Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 злотых 1983 года MW SW "Игнаций Лукасевич". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 11,7 гр
- Диаметр 30,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 612,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 злотых
- Год 1983
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1983 года "Игнаций Лукасевич" со знаком MW SW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3443 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 300 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- COINSNET (1)
- MARCINIAK (1)
- Niemczyk (2)
- Stary Sklep (1)
- WCN (1)
- WDA - MiM (2)
Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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