50 злотых 1983 года MW SW "Игнаций Лукасевич". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1983 года "Игнаций Лукасевич" со знаком MW SW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3443 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 300 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

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