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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200 злотых 1983 года MW EO "300 лет битве при Вене". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 200 злотых 1983 года MW EO "300 лет битве при Вене" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 200 злотых 1983 года MW EO "300 лет битве при Вене" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 16,9 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1983
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1983 года "300 лет битве при Вене" со знаком MW EO. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 426 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 750 PLN. Торги состоялись 23 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (1)
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  • Wu-eL (1)
Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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