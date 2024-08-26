Пробные 200 злотых 1983 года MW EO "300 лет битве при Вене". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1983 года "300 лет битве при Вене" со знаком MW EO. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4612 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1800 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.

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