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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200 злотых 1983 года MW EO "300 лет битве при Вене". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 200 злотых 1983 года MW EO "300 лет битве при Вене" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 200 злотых 1983 года MW EO "300 лет битве при Вене" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 17,6 гр
  • Чистого серебра (0,4244 oz) 13,2 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 4,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1983
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1983 года "300 лет битве при Вене" со знаком MW EO. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4612 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1800 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (5)
  • Wu-eL (2)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 270 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 310 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
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Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность PROOF
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Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
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Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 200 злотых 1983 MW EO "300 лет битве при Вене" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PROOF
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 1983 "300 лет битве при Вене" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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