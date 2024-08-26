Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 200 злотых 1983 года MW EO "300 лет битве при Вене". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1983 года "300 лет битве при Вене" со знаком MW EO. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4612 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1800 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 200 злотых 1983 "300 лет битве при Вене" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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