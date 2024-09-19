Пробные 100 злотых 1983 года MW "Медведи". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1983 года "Медведи" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21069 проданному на аукционе Stack's Bowers за 293.75 USD. Торги состоялись 4 мая 2014.

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