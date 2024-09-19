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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1983 года MW "Медведи". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1983 года MW "Медведи" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1983 года MW "Медведи" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 3,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1983
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1983 года "Медведи" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21069 проданному на аукционе Stack's Bowers за 293.75 USD. Торги состоялись 4 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stare Monety (4)
  • Stary Sklep (3)
  • WCN (5)
  • Wójcicki (3)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 470 PLN
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведи" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведи" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведи" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведи" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведи" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведи" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF68 GCN
Цена
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведи" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведи" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведи" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведи" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведи" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведи" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведи" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведи" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведи" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведи" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведи" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведи" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведи" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведи" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведи" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведи" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведи" (Пробные) на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведи" (Пробные) на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведи" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведи" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведи" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведи" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведи" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведи" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведи" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведи" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1983 "Медведи" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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