Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1983 года MW "Медведи". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 3,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1983
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1983 года "Медведи" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21069 проданному на аукционе Stack's Bowers за 293.75 USD. Торги состоялись 4 мая 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF68 GCN
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность SP66 PCGS
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
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