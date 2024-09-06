Пробные 2 злотых 1983 года MW. Алюминий (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1983 года со знаком MW. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 785 проданному на аукционе WDA - MiM за 5600 PLN. Торги состоялись 19 октября 2019.

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