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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 злотых 1983 года MW. Алюминий (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Алюминий

Аверс монеты - Пробные 2 злотых 1983 года MW Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 2 злотых 1983 года MW Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1983
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1983 года со знаком MW. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 785 проданному на аукционе WDA - MiM за 5600 PLN. Торги состоялись 19 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • MARCINIAK (1)
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  • Numimarket (1)
  • WCN (4)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
Польша 2 злотых 1983 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Польша 2 злотых 1983 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
276 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Польша 2 злотых 1983 MW (Пробные) на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша 2 злотых 1983 MW (Пробные) на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
456 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Польша 2 злотых 1983 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша 2 злотых 1983 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Польша 2 злотых 1983 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша 2 злотых 1983 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1983 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 2 злотых 1983 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность SP62 PCGS
Цена
Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2002
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 ноября 1999
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1983 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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