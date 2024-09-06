Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 злотых 1983 года MW. Алюминий (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Алюминий
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1983
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1983 года со знаком MW. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 785 проданному на аукционе WDA - MiM за 5600 PLN. Торги состоялись 19 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (1)
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
456 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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