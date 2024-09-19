Пробные 500 злотых 1983 года MW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1983 года "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2674 проданному на аукционе Stary Sklep за 2500 PLN. Торги состоялись 15 октября 2022.

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