Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 500 злотых 1983 года MW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 17,1 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 500 злотых
- Год 1983
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1983 года "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2674 проданному на аукционе Stary Sklep за 2500 PLN. Торги состоялись 15 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Bereska (1)
- MARCINIAK (7)
- Niemczyk (9)
- Numimarket (3)
- Stary Sklep (6)
- Teutoburger (1)
- WCN (2)
- WDA - MiM (1)
- Wójcicki (1)
- Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 500 злотых 1983 "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск