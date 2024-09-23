Пробные 100 злотых 1983 года MW "Медведь". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1983 года "Медведь" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2446 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1900 PLN. Торги состоялись 19 марта 2022.

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