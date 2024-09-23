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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1983 года MW "Медведь". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1983 года MW "Медведь" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1983 года MW "Медведь" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 15,9 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1983
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1983 года "Медведь" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2446 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1900 PLN. Торги состоялись 19 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
299 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
268 $
Цена в валюте аукциона 1050 PLN
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 100 злотых 1983 MW "Медведь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1983 "Медведь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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