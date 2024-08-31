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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 злотых 1983 года MW EO "150 лет Большому театру". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 50 злотых 1983 года MW EO "150 лет Большому театру" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 50 злотых 1983 года MW EO "150 лет Большому театру" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 11,7 гр
  • Диаметр 30,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 20

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1983
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1983 года "150 лет Большому театру" со знаком MW EO. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1987 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4800 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность
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Польша 50 злотых 1983 MW EO "150 лет Большому театру" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 50 злотых 1983 MW EO "150 лет Большому театру" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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