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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1983 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса". Алюминий (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Алюминий

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1983 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1983 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,1 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1983
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1983 года "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" со знаком MW. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 653 проданному на аукционе WDA - MiM за 6200 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (1)
Польша 10 злотых 1983 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 10 злотых 1983 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
472 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Польша 10 злотых 1983 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 10 злотых 1983 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
549 $
Цена в валюте аукциона 2600 PLN
Польша 10 злотых 1983 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 10 злотых 1983 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1983 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 10 злотых 1983 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1983 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 10 злотых 1983 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1983 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 10 злотых 1983 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2002
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1983 "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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