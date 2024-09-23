Пробные 10 злотых 1983 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса". Алюминий (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1983 года "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" со знаком MW. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 653 проданному на аукционе WDA - MiM за 6200 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

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