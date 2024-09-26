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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 злотый 1983 года MW. Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробный 1 злотый 1983 года MW Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробный 1 злотый 1983 года MW Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7,7 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1983
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1983 года со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 188 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1500 PLN. Торги состоялись 14 мая 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Numimarket (1)
  • WCN (3)
Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
333 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
Польша 1 злотый 1983 MW (Пробный) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Польша 1 злотый 1983 MW (Пробный) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
264 $
Цена в валюте аукциона 1050 PLN
Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1983 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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