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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные монеты 1 злотый Народной Республики - Польша

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1 злотый 1949 Пробный

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1949 Никель 500 0 341949 Латунь 100 0 311949 Алюминий - 0 81949 Медно-никель - 0 10
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1 злотый 1957-1977 Пробный

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1957 Никель 500 0 411957 Латунь 100 0 321957 Нейзильбер 5 0 41957 Медно-никель - 0 01977 MW Медно-никель - 0 4
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1 злотый 1958 Пробный

Квадратная рамка
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1958 WK Никель 500 0 301958 WK Алюминий 234 0 2
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1 злотый 1958 Пробный

Круглая рамка
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1958 Никель 500 0 291958 Алюминий 235 0 0
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1 злотый 1958 Пробный

Дубовые листья
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1958 Никель 500 0 331958 Алюминий 211 0 0
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1 злотый 1958 Пробный

Голуби
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1958 Никель 500 0 361958 Алюминий - 0 0
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1 злотый 1983-1987 Пробный

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1983 MW Медно-никель - 0 41984 MW Медно-никель - 0 221985 MW Медно-никель - 0 31986 MW Медно-никель 500 0 111986 MW Алюминий - 0 51987 MW Медно-никель - 0 8
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1 злотый 1989 Пробный

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1989 MW Никель 500 0 491989 MW Латунь - 0 01989 MW Алюминий - 0 22
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