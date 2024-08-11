Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные монеты 1 злотый Народной Республики - Польша
1 злотый 1949 Пробный
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1949 Никель 500 0 341949 Латунь 100 0 311949 Алюминий - 0 81949 Медно-никель - 0 10
1 злотый 1957-1977 Пробный
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1957 Никель 500 0 411957 Латунь 100 0 321957 Нейзильбер 5 0 41957 Медно-никель - 0 01977 MW Медно-никель - 0 4
1 злотый 1958 ПробныйКвадратная рамка
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1958 WK Никель 500 0 301958 WK Алюминий 234 0 2
1 злотый 1958 ПробныйКруглая рамка
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1958 Никель 500 0 291958 Алюминий 235 0 0
1 злотый 1958 ПробныйДубовые листья
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1958 Никель 500 0 331958 Алюминий 211 0 0
1 злотый 1958 ПробныйГолуби
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1958 Никель 500 0 361958 Алюминий - 0 0
1 злотый 1983-1987 Пробный
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1983 MW Медно-никель - 0 41984 MW Медно-никель - 0 221985 MW Медно-никель - 0 31986 MW Медно-никель 500 0 111986 MW Алюминий - 0 51987 MW Медно-никель - 0 8
1 злотый 1989 Пробный
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1989 MW Никель 500 0 491989 MW Латунь - 0 01989 MW Алюминий - 0 22
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