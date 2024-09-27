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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 злотый 1949 года. Латунь (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Латунь

Аверс монеты - Пробный 1 злотый 1949 года Латунь - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробный 1 злотый 1949 года Латунь - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 6,7 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1949
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (31) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1949 года. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 715 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4000 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
624 $
Цена в валюте аукциона 2500 PLN
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
673 $
Цена в валюте аукциона 2900 PLN
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Numis Poland - February 17, 2022
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Numis Poland - February 17, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 17 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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