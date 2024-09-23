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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1949 года

для обращения

Аверс
Реверс
1 злотый 1949 Медно-никель
Средняя цена 100 $
Продажи
0 76
Аверс
Реверс
1 злотый 1949 Алюминий
Средняя цена 120 $
Продажи
0 90
Аверс
Реверс
50 грошей 1949 Медно-никель
Средняя цена 60 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
50 грошей 1949 Алюминий
Средняя цена 40 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
20 грошей 1949 Медно-никель
Средняя цена 75 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
20 грошей 1949 Алюминий
Средняя цена 65 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
10 грошей 1949 Медно-никель
Средняя цена 50 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
10 грошей 1949 Алюминий
Средняя цена 40 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
5 грошей 1949 Бронза
Средняя цена 25 $
Продажи
0 74
Аверс
Реверс
5 грошей 1949 Алюминий
Средняя цена 40 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
2 гроша 1949
Средняя цена 25 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
1 грош 1949
Средняя цена 100 $
Продажи
0 34

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 злотый 1949 Пробный Никель
Средняя цена 180 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
1 злотый 1949 Пробный Латунь
Средняя цена 720 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
1 злотый 1949 Пробный Алюминий
Средняя цена 570 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 злотый 1949 Пробный Медно-никель
Средняя цена 410 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
50 грошей 1949 Пробные Никель
Средняя цена 130 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
50 грошей 1949 Пробные Латунь
Средняя цена 310 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
50 грошей 1949 Пробные Томпак
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
50 грошей 1949 Пробные Медь
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
50 грошей 1949 Пробные Алюминий
Средняя цена 320 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
50 грошей 1949 Пробные Медно-никель
Средняя цена 230 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
20 грошей 1949 Пробные Никель
Средняя цена 120 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
20 грошей 1949 Пробные Латунь
Средняя цена 280 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
20 грошей 1949 Пробные Алюминий
Средняя цена 250 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
20 грошей 1949 Пробные Медно-никель
Средняя цена 220 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
10 грошей 1949 Пробные Никель
Средняя цена 130 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
10 грошей 1949 Пробные Латунь
Средняя цена 330 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
10 грошей 1949 Пробные Томпак
Средняя цена 220 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 грошей 1949 Пробные Медно-никель
Средняя цена 270 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
10 грошей 1949 Пробные Алюминий
Средняя цена 200 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
5 грошей 1949 Пробные Никель
Средняя цена 100 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
5 грошей 1949 Пробные Латунь
Средняя цена 300 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
5 грошей 1949 Пробные Латунь. Без надписи PRÓBA
Средняя цена 520 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
5 грошей 1949 Пробные Томпак
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
5 грошей 1949 Пробные Медно-никель
Средняя цена 360 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 грошей 1949 Пробные Алюминий
Средняя цена 310 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
2 гроша 1949 Пробные Никель
Средняя цена 95 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
2 гроша 1949 Пробные Латунь
Средняя цена 330 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
2 гроша 1949 Пробные Медно-никель
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 гроша 1949 Пробные Алюминий
Средняя цена 270 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 грош 1949 Пробный Никель
Средняя цена 120 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
1 грош 1949 Пробный Латунь
Средняя цена 310 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
1 грош 1949 Пробный Медно-никель
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 грош 1949 Пробный Алюминий
Средняя цена 290 $
Продажи
0 10
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