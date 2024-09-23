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Польша
1949
Польша
Период:
1506-2020
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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1949
Монеты Польши 1949 года
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для обращения
1 злотый 1949
Медно-никель
Средняя цена
100 $
Продажи
0
76
1 злотый 1949
Алюминий
Средняя цена
120 $
Продажи
0
90
50 грошей 1949
Медно-никель
Средняя цена
60 $
Продажи
0
37
50 грошей 1949
Алюминий
Средняя цена
40 $
Продажи
0
42
20 грошей 1949
Медно-никель
Средняя цена
75 $
Продажи
0
30
20 грошей 1949
Алюминий
Средняя цена
65 $
Продажи
0
39
10 грошей 1949
Медно-никель
Средняя цена
50 $
Продажи
0
44
10 грошей 1949
Алюминий
Средняя цена
40 $
Продажи
0
62
5 грошей 1949
Бронза
Средняя цена
25 $
Продажи
0
74
5 грошей 1949
Алюминий
Средняя цена
40 $
Продажи
0
18
2 гроша 1949
Средняя цена
25 $
Продажи
0
35
1 грош 1949
Средняя цена
100 $
Продажи
0
34
Пробные монеты
1 злотый 1949 Пробный
Никель
Средняя цена
180 $
Продажи
0
34
1 злотый 1949 Пробный
Латунь
Средняя цена
720 $
Продажи
0
31
1 злотый 1949 Пробный
Алюминий
Средняя цена
570 $
Продажи
0
8
1 злотый 1949 Пробный
Медно-никель
Средняя цена
410 $
Продажи
0
10
50 грошей 1949 Пробные
Никель
Средняя цена
130 $
Продажи
0
29
50 грошей 1949 Пробные
Латунь
Средняя цена
310 $
Продажи
0
31
50 грошей 1949 Пробные
Томпак
Средняя цена
—
Продажи
0
2
50 грошей 1949 Пробные
Медь
Средняя цена
1300 $
Продажи
0
7
50 грошей 1949 Пробные
Алюминий
Средняя цена
320 $
Продажи
0
5
50 грошей 1949 Пробные
Медно-никель
Средняя цена
230 $
Продажи
0
6
20 грошей 1949 Пробные
Никель
Средняя цена
120 $
Продажи
0
30
20 грошей 1949 Пробные
Латунь
Средняя цена
280 $
Продажи
0
30
20 грошей 1949 Пробные
Алюминий
Средняя цена
250 $
Продажи
0
9
20 грошей 1949 Пробные
Медно-никель
Средняя цена
220 $
Продажи
0
12
10 грошей 1949 Пробные
Никель
Средняя цена
130 $
Продажи
0
31
10 грошей 1949 Пробные
Латунь
Средняя цена
330 $
Продажи
0
23
10 грошей 1949 Пробные
Томпак
Средняя цена
220 $
Продажи
0
2
10 грошей 1949 Пробные
Медно-никель
Средняя цена
270 $
Продажи
0
9
10 грошей 1949 Пробные
Алюминий
Средняя цена
200 $
Продажи
0
9
5 грошей 1949 Пробные
Никель
Средняя цена
100 $
Продажи
0
33
5 грошей 1949 Пробные
Латунь
Средняя цена
300 $
Продажи
0
44
5 грошей 1949 Пробные
Латунь. Без надписи PRÓBA
Средняя цена
520 $
Продажи
0
8
5 грошей 1949 Пробные
Томпак
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
4
5 грошей 1949 Пробные
Медно-никель
Средняя цена
360 $
Продажи
0
2
5 грошей 1949 Пробные
Алюминий
Средняя цена
310 $
Продажи
0
11
2 гроша 1949 Пробные
Никель
Средняя цена
95 $
Продажи
0
29
2 гроша 1949 Пробные
Латунь
Средняя цена
330 $
Продажи
0
34
2 гроша 1949 Пробные
Медно-никель
Средняя цена
—
Продажи
0
1
2 гроша 1949 Пробные
Алюминий
Средняя цена
270 $
Продажи
0
12
1 грош 1949 Пробный
Никель
Средняя цена
120 $
Продажи
0
24
1 грош 1949 Пробный
Латунь
Средняя цена
310 $
Продажи
0
24
1 грош 1949 Пробный
Медно-никель
Средняя цена
—
Продажи
0
1
1 грош 1949 Пробный
Алюминий
Средняя цена
290 $
Продажи
0
10
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Польша
Период
1506-2020
Категория
Зактрыть
???
Польша
Период
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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