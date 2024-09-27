Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 грошей 1949 года. Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 3 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 133,383,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 грошей
- Год 1949
- Монетный двор Кремница
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1949 года. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на Кремницком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3604 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2300 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
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Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Numis Poland
Дата 13 июля 2022
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность UNC
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Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 грошей 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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