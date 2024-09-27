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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 грошей 1949 года. Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - 20 грошей 1949 года Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 грошей 1949 года Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 133,383,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 грошей
  • Год 1949
  • Монетный двор Кремница
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1949 года. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на Кремницком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3604 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2300 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 20 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Польша 20 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша 20 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 20 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 20 грошей 1949 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 20 грошей 1949 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 20 грошей 1949 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 20 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 20 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Польша 20 грошей 1949 на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20 грошей 1949 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 20 грошей 1949 на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20 грошей 1949 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 20 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 на аукционе Numis Poland - July 13, 2022
Польша 20 грошей 1949 на аукционе Numis Poland - July 13, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 13 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 20 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 20 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Польша 20 грошей 1949 на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 20 грошей 1949 на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 грошей 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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