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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 грошей 1949 года. Латунь (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Латунь

Аверс монеты - Пробные 10 грошей 1949 года Латунь - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 грошей 1949 года Латунь - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 2,1 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1949
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (23) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 грошей 1949 года. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 662 проданному на аукционе WDA - MiM за 4100 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (10)
  • WDA - MiM (3)
Польша 10 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 10 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
348 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Польша 10 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 10 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
585 $
Цена в валюте аукциона 2550 PLN
Польша 10 грошей 1949 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 10 грошей 1949 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 10 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1949 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 10 грошей 1949 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Польша 10 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 10 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 10 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 10 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность MS62 GCN
Цена
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Польша 10 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 10 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
Польша 10 грошей 1949 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 10 грошей 1949 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
Польша 10 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 10 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
Польша 10 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 10 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность AU
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность UNC
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Польша 10 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Teutoburger - September 9, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 грошей 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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