Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 грошей 1949 года. Латунь (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Латунь
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 2,1 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 100
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 грошей
- Год 1949
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (23) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 грошей 1949 года. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 662 проданному на аукционе WDA - MiM за 4100 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WDA - MiM (3)
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
585 $
Цена в валюте аукциона 2550 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность MS62 GCN
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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