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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 грошей 1949 года. Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 20 грошей 1949 года Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 20 грошей 1949 года Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 2,9 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 грошей
  • Год 1949
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (30) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 грошей 1949 года. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3004 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 675 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS64 ANACS
Цена
122 $
Цена в валюте аукциона 490 PLN
Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - November 7, 2020
Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - November 7, 2020
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 7 ноября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

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