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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 грошей 1949 года. Алюминий (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Алюминий

Аверс монеты - Пробные 5 грошей 1949 года Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 5 грошей 1949 года Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1949
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1949 года. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 695 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2200 PLN. Торги состоялись 13 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
512 $
Цена в валюте аукциона 2025 PLN
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
458 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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