Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 50 грошей 1949 года. Латунь (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Латунь
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 4,9 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 100
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 грошей
- Год 1949
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (31) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 грошей 1949 года. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 717 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3800 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 17 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 50 грошей 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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