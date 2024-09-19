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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 грошей 1949 года. Латунь (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Латунь

Аверс монеты - Пробные 50 грошей 1949 года Латунь - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 50 грошей 1949 года Латунь - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 4,9 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1949
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (31) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 грошей 1949 года. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 717 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3800 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
324 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность AU
Цена
405 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Numis Poland - February 17, 2022
Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Numis Poland - February 17, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 17 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 грошей 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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