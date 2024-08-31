Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1949 года. Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Тираж UNC 200,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 грошей
- Год 1949
- Монетный двор Кремница
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1949 года. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на Кремницком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 649 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 850 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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