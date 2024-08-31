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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1949 года. Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - 10 грошей 1949 года Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 грошей 1949 года Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Тираж UNC 200,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1949
  • Монетный двор Кремница
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1949 года. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на Кремницком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 649 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 850 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 грошей 1949 на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 10 грошей 1949 на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 10 грошей 1949 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 грошей 1949 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша 10 грошей 1949 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 10 грошей 1949 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Польша 10 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 10 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 10 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 10 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1949 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 10 грошей 1949 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
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Польша 10 грошей 1949 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 грошей 1949 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1949 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 грошей 1949 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1949 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 10 грошей 1949 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1949 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 10 грошей 1949 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1949 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 10 грошей 1949 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 10 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1949 на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 10 грошей 1949 на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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