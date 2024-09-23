Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 гроша 1949 года. Латунь (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Латунь
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 1,6 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 100
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2 гроша
- Год 1949
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (34) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 гроша 1949 года. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 375164 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3700 PLN. Торги состоялись 10 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 17 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Где продать?
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