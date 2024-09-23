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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 гроша 1949 года. Латунь (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Латунь

Аверс монеты - Пробные 2 гроша 1949 года Латунь - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 2 гроша 1949 года Латунь - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2 гроша
  • Год 1949
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (34) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 гроша 1949 года. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 375164 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3700 PLN. Торги состоялись 10 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 825 PLN
Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
299 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
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Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
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Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе Numis Poland - February 17, 2022
Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе Numis Poland - February 17, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 17 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность SP64 PCGS
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 гроша 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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