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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 грошей 1949 года. Алюминий (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Алюминий

Аверс монеты - Пробные 20 грошей 1949 года Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 20 грошей 1949 года Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,96 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 грошей
  • Год 1949
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (9) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 грошей 1949 года. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 607 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2200 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
324 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
329 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Bereska - September 16, 2020
Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Bereska - September 16, 2020
Продавец Bereska
Дата 16 сентября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 грошей 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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