Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 20 грошей 1949 года. Алюминий (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Алюминий
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,96 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 грошей
- Год 1949
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (9) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 грошей 1949 года. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 607 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2200 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (1)
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
329 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Bereska
Дата 16 сентября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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