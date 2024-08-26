Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1949 года. Алюминий (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Алюминий
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,00 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 200,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5 грошей
- Год 1949
- Монетный двор Кремница
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1949 года. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на Кремницком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1960 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 650 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- COINSNET (1)
- MARCINIAK (2)
- Niemczyk (2)
- Numimarket (2)
- Numis Poland (1)
- Stare Monety (5)
- Stary Sklep (2)
- WCN (1)
- Wójcicki (2)
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 5 грошей 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск