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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1949 года. Алюминий (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Алюминий

Аверс монеты - 5 грошей 1949 года Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 5 грошей 1949 года Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,00 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 200,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1949
  • Монетный двор Кремница
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1949 года. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на Кремницком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1960 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 650 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 34 PLN
Польша 5 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 5 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 5 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 5 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 5 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 5 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1949 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 5 грошей 1949 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 5 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 5 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1949 на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 5 грошей 1949 на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 5 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1949 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 5 грошей 1949 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1949 на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 5 грошей 1949 на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1949 на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Польша 5 грошей 1949 на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Польша 5 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1949 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 5 грошей 1949 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1949 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 5 грошей 1949 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 5 грошей 1949 на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Польша 5 грошей 1949 на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1949 на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 5 грошей 1949 на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1949 на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 5 грошей 1949 на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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