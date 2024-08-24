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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 грошей 1949 года. Томпак (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Томпак

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Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 2,1 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1949
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 грошей 1949 года. Томпак. Это томпаковая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 521 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 640 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2010.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 27 февраля 2010
Сохранность UNC
Цена
223 $
Цена в валюте аукциона 640 PLN
Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 грошей 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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