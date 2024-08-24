Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 грошей 1949 года. Томпак (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Томпак
Техническая информация
- Металл Томпак
- Вес 2,1 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 грошей
- Год 1949
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 грошей 1949 года. Томпак. Это томпаковая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 521 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 640 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2010.
Сохранность
- Все фирмы
- WCN (2)
Где продать?
Для продажи 10 грошей 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск