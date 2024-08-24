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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 грош 1949 года. Алюминий (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Алюминий

Аверс монеты - Пробный 1 грош 1949 года Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробный 1 грош 1949 года Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,52 гр
  • Диаметр 14,7 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 грош
  • Год 1949
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (10) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 грош 1949 года. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 612 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2000 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 1 грош 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
172 $
Цена в валюте аукциона 675 PLN
Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
Польша 1 грош 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 1 грош 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Польша 1 грош 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 1 грош 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Польша 1 грош 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 1 грош 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 1 грош 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 1 грош 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 1 грош 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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