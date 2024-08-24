Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 грош 1949 года. Алюминий (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Алюминий
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,52 гр
- Диаметр 14,7 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1 грош
- Год 1949
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (10) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 грош 1949 года. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 612 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2000 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Niemczyk (7)
- WCN (3)
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность SP64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 грош 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск