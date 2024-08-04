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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 злотый 1949 года. Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробный 1 злотый 1949 года Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробный 1 злотый 1949 года Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 5,9 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1949
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (34) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1949 года. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 829 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1500 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
187 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
177 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS64 ANACS
Цена
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Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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