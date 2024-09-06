Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 грошей 1949 года. Латунь. Без надписи PRÓBA (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Латунь. Без надписи PRÓBA
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 3 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5 грошей
- Год 1949
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1949 года. Латунь. Без надписи PRÓBA. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2394 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4000 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- MARCINIAK (1)
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- Stary Sklep (1)
- WCN (1)
- Wójcicki (1)
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
323 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
531 $
Цена в валюте аукциона 2400 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Где продать?
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