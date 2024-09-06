Пробные 5 грошей 1949 года. Латунь. Без надписи PRÓBA (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1949 года. Латунь. Без надписи PRÓBA. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2394 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4000 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

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