Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 грошей 1949 года. Латунь. Без надписи PRÓBA (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Латунь. Без надписи PRÓBA

Аверс монеты - Пробные 5 грошей 1949 года Латунь Без надписи PRÓBA - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 5 грошей 1949 года Латунь Без надписи PRÓBA - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1949
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1949 года. Латунь. Без надписи PRÓBA. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2394 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4000 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
  • Rzeszowski DA (2)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (1)
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
323 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
531 $
Цена в валюте аукциона 2400 PLN
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 24 мая 2003
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 грошей 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1949 года Все польские монеты польские латунные монеты польские монеты номиналом 5 грошей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск