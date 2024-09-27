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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 грошей 1949 года. Томпак (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Томпак

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Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 4,9 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 20

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1949
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 грошей 1949 года. Томпак. Это томпаковая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 777 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 320 PLN. Торги состоялись 28 октября 2000.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность AU
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 50 грошей 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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