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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 грошей 1949 года. Медь (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Пробные 50 грошей 1949 года Медь - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 50 грошей 1949 года Медь - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,2 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1949
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 грошей 1949 года. Медь. Это медная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 714 проданному на аукционе WDA - MiM за 6700 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
848 $
Цена в валюте аукциона 3400 PLN
Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1678 $
Цена в валюте аукциона 6200 PLN
Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 50 грошей 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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