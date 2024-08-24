Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 50 грошей 1949 года. Медь (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медь
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,2 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 грошей
- Год 1949
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 грошей 1949 года. Медь. Это медная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 714 проданному на аукционе WDA - MiM за 6700 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1678 $
Цена в валюте аукциона 6200 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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